L' anello di fuoco d' Israele a Gaza City decine di morti Hamas pubblica le foto di tutti gli ostaggi e avverte Netanyahu
Gaza City è ormai costantemente sotto un "anello di fuoco": i media palestinesi descrivono così l'avanzata dell’Idf nella città principale della Striscia, accompagnata da «pesanti bombardamenti», mentre il bilancio delle vittime continua a crescere. L’obiettivo dichiarato di Israele è azzerare quello che resta di Hamas e riportare a casa gli ostaggi, ma la fazione islamica nonostante l’assedio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: anello - fuoco
L’Anello di Fuoco, il confine invisibile dove la Terra ribolle: ecco perché il Pacifico è in pericolo costante
Terremoto in Kamchatka (Russia): l'anello di fuoco del Pacifico e perché questa zona è tra le più sismiche al mondo
Terremoto Kamchatka nella zona più sismica del mondo, l'Anello di fuoco con Giappone e Aleutine
Anello di fuoco su Gaza City, 450mila persone in fuga dalle bombe - X Vai su X
Imedia palestinesi riferiscono di "pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City” Vai su Facebook
Gaza, brutale “anello di fuoco” di Israele: 36 vittime dall’alba e tra loro bambini; Guerra Israele, bombardamenti su Gaza City. Idf: “Metà popolazione ha lasciato città” LIVE; Anello di fuoco a Gaza City: 17 morti tra cui alcuni bambini.
L'anello di fuoco d'Israele a Gaza city, decine di morti. Hamas pubblica la foto di tutti gli ostaggi e avverte Netanyahu - Gaza City è ormai costantemente sotto un "anello di fuoco": i media palestinesi descrivono così l'avanzata dell’Idf nella città principale della Striscia, accompagnata da «pesanti bombardamenti», ... Riporta gazzettadelsud.it
Gaza, brutale "anello di fuoco" di Israele: 36 vittime dall’alba e tra loro bambini - I media palestinesi parlano di un vero e proprio “anello di fuoco” che avvolge interi quartieri della città, mentre gli attacchi israeliani continuano senz ... Secondo globalist.it