Landucci | Per arrivare in alto non devi prendere gol Migliorati nello spirito E Leao
Il vice di Allegri (squalificato): "In difesa abbiamo lavorato sui singoli e di reparto. Il Milan negli ultimi due anni ha preso 49 e 43 gol: se vuoi arrivare in alto, sono troppi. In Rafa abbiamo trovato un professionista esemplare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: landucci - arrivare
Landucci: Per arrivare in alto non devi prendere gol. Migliorati nello spirito. E Leao...; Altro che risultatista, Landucci anticipa l'umore di Allegri: Il mister non sarà contento; Landucci raggiunge un altro ex biancoverde. Quarto scudetto per lui.
Milan, Landucci: "Sapevamo che dovevamo lavorare sui gol presi" - Il vice di Allegri dopo il successo di Udine: "Prestazione straordinaria. Secondo msn.com
Landucci a Sky: "Prestazione straordinaria. Ho sentito che la prossima è il Napoli, no abbiamo il Lecce" - Marco Landucci, vice di Allegri oggi sulla panchina del Milan in occasione della vittoria per 3- Da msn.com