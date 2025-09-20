Landucci | Partita molto seria Pulisic un cecchino anche in allenamento E Rabiot è mostruoso

Calcionews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al termine della partita vinta con l’Udinese. Le dichiarazioni Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al termine della partita vinta con l’Udinese. Le dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Stasera abbiamo fatto una partita molto seria con grande rispetto dell’Udinese. Abbiamo avuto voglia e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

landucci partita molto seria pulisic un cecchino anche in allenamento e rabiot 232 mostruoso

© Calcionews24.com - Landucci: «Partita molto seria. Pulisic un cecchino anche in allenamento. E Rabiot è mostruoso»

In questa notizia si parla di: landucci - partita

Landucci pre Udinese-Milan: “Oggi partita dura. Modric? Emozionante”; Landucci: Pulisic bomber, Modric emoziona. E Rabiot avvisa: Sto bene mentalmente; Il Milan corre, doppio Pulisic: Udinese ko 3-0.

landucci partita molto seriaLanducci: «Partita molto seria. Pulisic un cecchino anche in allenamento. E Rabiot è mostruoso» - Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al termine della partita vinta con l’Udinese. Segnala calcionews24.com

landucci partita molto seriaLanducci a DAZN: "Modric mi emoziona. Quando Pulisic tira i portieri suonano a morto" - Le sue dichiarazioni: Oggi finalmente tanti gol: “Abbiamo fatto una partita molto seria, abbiamo ... milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Landucci Partita Molto Seria