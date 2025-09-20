Landucci dopo Udinese Milan | Partita straordinaria vi svelo il nostro segreto L’obiettivo è…
Landucci dopo Udinese Milan: «Partita straordinaria, vi svelo il nostro segreto. L’obiettivo è.». Le parole del vice di Allegri in rossonero. Nel postpartita di Udinese- Milan, vinta dai rossoneri per 3-0, il vice allenatore del Diavolo, Marco Landucci, ha analizzato la prestazione della squadra durante il quarto turno di Serie A. Landucci, che ha guidato la squadra dalla panchina a causa della squalifica di Massimiliano Allegri, ha evidenziato come i giocatori abbiano mostrato grande impegno sia tattico sia fisico, aiutandosi reciprocamente e lottando su ogni pallone, esibendo anche qualità tecniche elevate. 🔗 Leggi su Internews24.com
