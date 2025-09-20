Landini usa la Palestina per fustigare il governo e suggerire la Finanziaria

Dopo aver portato a casa uno sciopero per il conflitto in Medio Oriente, il segretario della Cgil esibirà il suo ego alla mobilitazione (a priori) contro la manovra economica. E le crisi aziendali? Sparite dall'agenda.

Bandiera della Palestina per Landini a Livorno. Il numero uno Cgil: “La democrazia si difende praticandola”

Landini,Fumarola,Bombardieri a Meloni,riconoscere Palestina

Landini lasciato solo da tutti. Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina

Landini,Fumarola,Bombardieri a Meloni,riconoscere Palestina - "Onorevole Presidente Meloni, a nome delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati che rappresentiamo, Le chiediamo di fare ogni sforzo politico e diplomatico affinché si ... Come scrive ansa.it

Landini dice che non fa politica e poi si butta sulla Palestina. Da Cgil all'Anpi, la rete pro Pal - Non è passato nemmeno un giorno dalla dichiarazione del segretario della Cgil Maurizio Landini in cui ha affermato: "Non scenderò in politica", chiudendo alla possibilità di un suo impegno alle ... Da ilgiornale.it