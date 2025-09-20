L’analisi di Bruno Vespa Sinistra a corto di memoria Quando diceva sì alla riforma

Quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’irruzione dei banchi della sinistra verso il centro dell’emiciclo di Montecitorio per protestare contro i festeggiamenti dei ministri Tajani e Nordio per l’approvazione in terza lettura della riforma giudiziaria lasciava immaginare una difesa fisica della magistratura da un attacco golpista. Eppure la sinistra non l’ha sempre pensata così. All’inizio degli anni Novanta, il deputato comunista Alberto Malagugini (poi giudice costituzionale) suggerì al presidente della Repubblica Francesco Cossiga, diventato “picconatore”, di limitare i suoi attacchi alla magistratura “sennò quelli là ci travolgono”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217analisi di bruno vespa sinistra a corto di memoria quando diceva s236 alla riforma

© Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma

In questa notizia si parla di: analisi - bruno

L’analisi di Bruno Vespa. Alla riforma manca solo l’avanzamento per merito

L’analisi di Vespa brutto clima anche in Italia | l’assassino di Kirk è un modello; L’analisi di Vespa Nuove colonie e intifada sono un ostacolo alla pace.

Bruno Vespa - Dopo la laurea in legge con una tesi sul diritto di cronaca, nel 1968 si è classificato al primo posto nel con corso che lo ha portato ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217analisi Bruno Vespa Sinistra