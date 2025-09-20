Lana Del Rey pronta per Hollywood? La cantante confessa | Adoro Tarantino e Lynch vorrei un ruolo in un film

La cantante ha raccontato di avere il desiderio di esordire sul grande schermo come attrice dopo il successo ottenuto nella musica country. Lana Del Rey ha rilasciato una lunga intervista a W Magazine nella quale è tornata a parlare del suo amore per il cinema e del desiderio di aumentare le proprie esperienze artistiche lavorando anche come attrice. Nonostante diversi cantanti abbiano tentato la carriera nel mondo della recitazione, Lana Del Rey è sempre stata fedele alla musica ma in futuro vorrebbe recitare in un film. Lana Del Rey è una fan di Tarantino e Lynch "Sì, mi piacerebbe recitare in un film" ha confessato Del Rey "Quando registro, faccio una sola ripresa per una canzone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

