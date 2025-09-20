Vire ‘o mare quant’è bello. Nel 2027 saranno in tanti a pensarlo, davanti agli schermi o direttamente sulle barche che affolleranno il Golfo di Napoli per cercare di stare il più vicino possibile a quelle volanti che si sfideranno per la Louis Vuitton prima e per l’America’s Cup dopo. Tra gli osservatori più interessati ci sarà Francesco De Angelis, napoletano di nascita e di formazione in mare, legato alla città, alla Vecchia Brocca ma anche a Luna Rossa, che inseguirà il sogno per l’ennesima volta. L’esperto velista è l’unico timoniere italiano ad aver vinto la Louis Vuitton Cup nella spedizione del 2000 ad Auckland ma questo è solo la punta dell’iceberg di un palmares fatto di titoli mondiali, europei, italiani, una Admiral’s Cup (esattamente 30 anni fa) e successi in diverse classi che ne fanno una leggenda del movimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "L’America’s Cup lasci un’eredità"