L' altare popolare del Pibe de oro tra ex voto e simboli della Napoli che non abbassa la testa
Angelo Pisani, legale del Pibe de Oro e presidente del Club Maradona, ha depositato un nuovo omaggio sull'altare popolare elevato, tra fede e devozione, ai Quartieri Spagnoli: un esemplare unico realizzato dal maestro Alessandro Flaminio, già autore della celebre icona. “L’iniziativa nasce con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: altare - popolare
Mbuttaturi Milazzo ~ Fede e Tradizione Popolare ~. . Rientro in Chiesa al Duomo Vai su Facebook
L'altare popolare del Pibe de oro, tra ex voto e simboli della Napoli che non abbassa la testa; “Bostik la bodega de D10S”: arriva al cinema l’omaggio a Maradona; Maradona, lo stadio San Paolo come un altare: qualcuno salvi il sacrario di Diego.
La memoria del “Pibe de oro” è più viva che mai - A 200 metri dalla “Casa Rosada” a Buenos Aires, in Argentina, sta sorgendo un mausoleo dedicato al grande campione Diego Armando Maradona. rainews.it scrive