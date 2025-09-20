È Lorenzo Borri (nella foto) la novità dei giallorossi per l’impegno odierno allo stadio Artemio Franchi. Il difensore centrale poggibonsese della classe 1997, fratello del capitano dei Leoni, Federico, è oggi per la prima volta in questa stagione agonistica a disposizione di mister Barontini. L’infortunio sul finire dello scorso torneo con la maglia del Livorno promosso in C, l’approdo in viale Marconi in luglio e la successiva, graduale ripresa degli allenamenti con il gruppo per arrivare all’ingresso tra gli effettivi proprio in previsione del derby: dedizione e spirito di sacrificio, da parte di Lorenzo, per cercare di mettere in un angolo le avversità e riassaporare così a distanza di qualche mese il clima della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’allenatore Barontini recupera Borri. I tifosi giallorossi arrivano in treno