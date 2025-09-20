Lainate la folle irruzione del vicino di casa | Ammazzo te e il tuo nipotino

Lainate (Milano) – Ha staccato il contatore dell’energia elettrica, ha sfondato la porta e fatto i rruzione nell’appartamento della sua vicina di casa. L’ha minacciata di morte: “ Io ti ammazzo, ti sparo un colpo in testa, ti sotterro, poi ammazzo tua figlia e anche il bambino”. E infine l’ha afferrata al collo con due mani e tentato di strangolarla stringendo con violenza. Soltanto l’intervento della figlia di 27 anni ha salvato la donna dal suo aggressore: la ragazza ha preso una bottiglia di vetro e colpito l’uomo in testa. È successo venerdì sera, poco prima delle 21 in largo Grancia a Lainate, hinterland milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lainate, la folle irruzione del vicino di casa: “Ammazzo te e il tuo nipotino”

