Basta un fuoco acceso e una manzetta allo spiedo per far nascere un mito. Successe a Lainate nel 1997, quando l’Agricola offrì quel piatto alla festa di San Rocco. Da lì nacque la Fiera che ogni anno, la terza domenica di settembre, richiama la città intorno alla brace. Sabato 20 settembre tocca alle famiglie. Non joystick né tablet: all’Agricola tornano trottole e birilli in legno, con clown e laboratori che riempiono la piazza di schiamazzi e non di notifiche. Nella fattoria didattica si ripassano i versi degli animali – galline, conigli e caprette – un esercizio di empatia ormai raro. E per chi da bambino rispondeva alla domanda «che lavoro vuoi fare da grande?» con un deciso «il pompiere!», arrivano Vigili del Fuoco e Croce Rossa con le loro sirene. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lainate accende lo spiedo