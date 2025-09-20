Immaginate di essere distesi in un letto d’ospedale. Apparentemente incoscienti, incapaci di muovere un dito o di rispondere a chi vi parla. Eppure, dentro la vostra mente, qualcosa veglia. Non potete dirlo, non potete comunicarlo. E’ l’incubo della cosiddetta coscienza nascosta: persone che sembrano in coma ma che, in realtà, sono vigili, prigioniere di un corpo che non risponde. Per anni la medicina si è affidata a esami complessi come la risonanza magnetica funzionale per tentare di cogliere questi lampi di consapevolezza. Nel 2006 un esperimento clamoroso aveva mostrato che una paziente non responsiva era capace di immaginare di giocare a tennis quando i ricercatori glielo chiedevano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’AI ha trovato segni nascosti di coscienza in pazienti in coma prima dei medici