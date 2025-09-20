Il cantautore statunitense Brett James è morto giovedì 18 settembre in un incidente aereo nella Carolina del Nord. Aveva 57 anni. James, noto principalmente per il suo lavoro dietro le quinte nella musica country, aveva pubblicato un solo album da solista negli anni ’90 e aveva vinto un Grammy Award per “ Jesus, Take The Wheel ” interpretata da Carrie Underwood. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:00 ora locale di giovedì 18 settembre, nei cieli di Macon County, vicino a Franklin, come riferiscono i media americani. Il piccolo jet privato monomotore sul quale viaggiava si è schiantato per cause ancora da accertare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’aereo privato su cui viaggiava con la famiglia si è schiantato, nessuno è sopravvissuto”: morto a 57 anni il cantautore Brett James