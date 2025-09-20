Ladro solitario tenta il raid nell' azienda ma viene messo in fuga dai ' guardiani virtuali'

Tentativo di irruzione all’interno dell’azienda Log Center d Carinaro.Un ladro solitario, giunto a bordo di un’auto, ha provato a introdursi nello stabilimento. Si è avvicinato ai cancelli per capire se all’interno ci fosse qualcuno a sorvegliare l’area. La situazione di pericolo è stata notata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: ladro - solitario

Ladro solitario "visita" di notte un bar-pizzeria: rubati poco meno di 2 mila euro

Spaccata al pub di via Gamba. Torna il ladro solitario del centro. La polizia trova tracce di sangue

? Ladro solitario nel ristorante “Il Quadrato” a Latina, porta via computer e modem - X Vai su X

Ad agire un ladro solitario poco dopo mezzanotte. Bottino duemila euro, oltre ai danni materiali provocati dall'effrazione di una porta in metallo e del registratore di cassa Vai su Facebook

Ladri vestiti da clown, razzìa nella notte: svaligiati appartamenti e case; Furto all'esterno dell'ospedale, rubata l'auto di una commerciante; Raffica di furti in bar e negozi. Dieci colpi in una settimana: allarme tra i commercianti.

Ladro solitario in azione nel ristorante - Un ladro che ha agito da solo e in base a quanto è emerso si è anche ferito ha danneggiato l'ingresso del ristorante Quadrato i ... latinaoggi.eu scrive

Nocera Inferiore, doppio raid nel Centro di quartiere “De Nicola”. Indagano polizia e carabinieri - Potrebbe essere lo stesso, infatti, che per ben due volte è penetrato nei locali del Centro ... Lo riporta ilmattino.it