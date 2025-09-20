Ladro mascherato da Gigi D’Alessio fermato dopo inseguimento a Castellammare
Inseguimento notturno e arresto. Un 26enne pugile stabiese è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia dopo un rocambolesco inseguimento. Il giovane, per sfuggire alle telecamere, indossava maschere raffiguranti il cantante Gigi D'Alessio. Il blitz dei carabinieri. Durante la scorsa notte, una pattuglia ha notato il ragazzo in via Motta Casa dei Miri a bordo di un'auto rubata con targa alterata, mentre indossava un passamontagna. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Cupa Varano, dove il 26enne ha abbandonato il veicolo e ha tentato di scappare a piedi.
