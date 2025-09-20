AGI - Maschere di Gigi D'Alessio per ingannare le telecamere. È l'escamotage del ladro arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia. Il volto del popolare cantante è stato preso in prestito da Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, arrestato dai militari dell'Arma della sezione radiomobile locale. È notte fonda quando l'auto guidata da Izzo incrocia una pattuglia in via Motta Casa dei Viri. È buio, fa ancora caldo e quel passamontagna calzato non promette alla pattuglia un fine turno sereno. Parte l'inseguimento. L'auto è rubata, la targa è stata alterata. La corsa termina in via Cupa Varano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ladro in azione mascherato da Gigi D'Alessio