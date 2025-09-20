L’adorabile Sciascia e le scuse di Bufalino dopo la strage di Capaci

Nella pagina più commossa e fraterna dedicata a Pasolini, in apertura dell’Affare Moro, Leonardo Sciascia ricordò l’aggettivo così pasoliniano, “adorabile”, e così estraneo a lui, se non in due eccezioni, “per una sola donna, e un solo scrittore, e lo scrittore è Stendhal”. Antonio Di Grado ha intitolato un suo nuovo libro così: “ L’adorabile Sciascia ”. Adorabile, dice, lo scrittore e l’uomo, e lo illustra attraverso una serie di vicende segnate soprattutto dall’amicizia e dal suo frequente complemento, la rottura. E concluse dal ricordo netto di Anna Maria Ortese: “Pochi intendono la vita, e la morale, come pratica (appena possibile) oltre che luminosa teoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

