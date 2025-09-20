A distanza di due anni e sei mesi dall’ultima apparizione in un campionato nazionale, prima del fallimento del Kleb Basket e dell’esclusione a stagione in corso dalla A2, la Ferrara dei canestri torna ad affacciarsi nell’élite della pallacanestro italiana, grazie alla promozione dell’Adamant dalla B Interregionale, conquistata sul campo lo scorso 4 giugno davanti a 3mila persone e ad un palazzetto gremito come non lo si vedeva dai tempi della Serie A. Sarà dunque B Nazionale per i colori biancazzurri, una terza serie che per certi versi assomiglia ad una seconda, per la forza delle squadre che la vanno a comporre e per la storicità delle piazze che la truppa di coach Benedetto si troverà ad affrontare da qui ai prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Adamant vuole continuare a stupire