Labubu mania parla il supermanager | Clienti da tutta Italia collezionisti da Usa e Cina Ecco perché abbiamo aperto la lotteria

Milano, 20 settembre 2025 – C'è chi li adora ed è pronto a sopportare interminabili code sotto il sole cocente o la pioggia più fitta pur di portarsene uno a casa. All’opposto c'è chi li trova insopportabili ed evita accuratamente qualsiasi contatto. In ogni caso non passano inosservati e una cosa è certa: gli ultimi due anni sono stati segnati, nel bene e nel male, dal fenomeno Labubu. epa12366880 Labubu dolls diplayed at the 2025 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China, 10 September, 2025. The China International Fair for Trade in Services is held in Beijing from 10 to 14 September 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Labubu mania, parla il supermanager: “Clienti da tutta Italia, collezionisti da Usa e Cina. Ecco perché abbiamo aperto la lotteria”

