L'abbonamento è scaduto | multata sul bus a 90 anni mentre va al cimitero per visitare la tomba del marito

È accaduto a Ponte San Nicolò (Padova), la protagonista è la 90enne Luigia Salmaso: "Mi sono sentita umiliata". Il sindaco: "Non possiamo annullare la sanzione, ma un po’ di sensibilità in più non avrebbe guastato". Il comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Multata a 90 sul bus per l'abbonamento scaduto, solidarietà per Luigina Salmaso: «Ho pagato 52 euro ma sono commossa»

Luigia Salmaso ha 90 anni e viaggia ogni settimana col bus per andare al cimitero dove è sepolto il marito scomparso. Uno degli ultimi viaggi però, se lo ricorderà. E non in positivo. Sorpresa con l'abbonamento scaduto, è stata multata dal controllore: 52 euro

Lecce, multato 23 volte perché il pass Ztl era scaduto: fa ricorso al prefetto e paga solo una sanzione.

