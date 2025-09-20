L'abbonamento è scaduto | multata sul bus a 90 anni mentre va al cimitero per visitare la tomba del marito

È accaduto a Ponte San Nicolò (Padova), la protagonista è la 90enne Luigia Salmaso: "Mi sono sentita umiliata". Il sindaco: "Non possiamo annullare la sanzione, ma un po' di sensibilità in più non avrebbe guastato".

