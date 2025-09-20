La Ztl è collaudata ma slittano le multe
Il cantiere congela le sanzioni nella Ztl. Tutto è pronto in viale Ceccarini per la partenza del cantiere del secondo stralcio, mentre le sanzioni in Ztl appaiono al momento in stand by. Il sistema di pilomat e telecamere che blinda il centro è stato testato a lungo nelle ultime settimane per verificare che tutto proceda per il meglio e i veicoli autorizzati vengano fatti accedere senza ostacoli. Il sistema elettronico avrebbe reagito secondo le previsioni non sono emersi problemi o lacune. Da settimane ormai i commercianti fanno la fila negli uffici preposti per rilasciare i propri dati e soprattutto le targhe dei veicoli da autorizzare così da poter accedere alla Ztl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
