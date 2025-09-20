La Vuelta si ferma | e allora lo sport davanti a un genocidio deve tacere?

La Vuelta di Spagna non si è fermata per una caduta o per un guasto meccanico. Si è fermata perché un gruppo di manifestanti ha deciso che non si poteva continuare a pedalare come se nulla fosse, mentre a Gaza continua quello che ormai perfino le Nazioni Unite definiscono senza esitazioni: genocidio. Ed ecco lo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

