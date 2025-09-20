La villetta di via Settembrini è pubblica o privata? Questo è il dilemma

Palermotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo.Esiste una villetta in via Luigi Settembrini nel quartiere Noce e ancora oggi non si riesce a comprendere se sia del Comune o dei privati che risiedono nel perimetro che la costeggia. Mi spiego meglio: la zona nasce negli anni '60 come area di cantiere per costruire tutti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villetta - settembrini

Cerca Video su questo argomento: Villetta Via Settembrini 232