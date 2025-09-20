La vendetta del Qatar passa dal calcio | pressione sulla Uefa per sospendere Israele dopo l’attacco a Doha
Israele rischia l’esclusione dalle competizioni Uefa per club, e c’entra anche l’attacco sferrato da Tel Aviv contro Doha. A dieci giorni dall’ improvvido attacco sulla sua capitale con cui Israele ha provato a eliminare i negoziatori di Hamas prima dell’invasione su larga scala di Gaza il Qatar sta iniziando la sua risposta sul piano diplomatico e del soft power. Incassato il via libera dagli Usa per un nuovo accordo securitario, l’emirato del Golfo ha esercitato anche pressione sulla federazione calcistica europea perché il suo consiglio direttivo metta all’ordine del giorno l’espulsione dei club e della nazionale israeliana dalle competizione e la sospensione dello Stato Ebraico. 🔗 Leggi su It.insideover.com
