La Valdichiana è nel pieno della vendemmia. "Siamo partiti, anzi, in parte eravamo già partiti con le uve precoci, tra fine agosto e inizio settembre – racconta Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo e imprenditrice agricola – adesso è il momento clou: il Merlot è già in raccolta, seguiranno Syrah e le bianche, per ultimo il Sangiovese, che matura più lentamente. I tempi quest'anno sono in linea con la tradizione e il meteo ci ha dato una mano". La sua azienda di famiglia, immersa tra i filari della Valdichiana, è lo specchio di ciò che accade in tutto il territorio: la vendemmia è entrata nella fase decisiva, con i vigneti che ogni giorno si riempiono di cassette e di mani al lavoro.

© Lanazione.it - La vendemmia è entrata nel vivo. Resta la carenza di manodopera. Castellucci: "Ottima annata"