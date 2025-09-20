La vendemmia è entrata nel vivo Resta la carenza di manodopera Castellucci | Ottima annata
La Valdichiana è nel pieno della vendemmia. "Siamo partiti, anzi, in parte eravamo già partiti con le uve precoci, tra fine agosto e inizio settembre – racconta Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo e imprenditrice agricola – adesso è il momento clou: il Merlot è già in raccolta, seguiranno Syrah e le bianche, per ultimo il Sangiovese, che matura più lentamente. I tempi quest'anno sono in linea con la tradizione e il meteo ci ha dato una mano". La sua azienda di famiglia, immersa tra i filari della Valdichiana, è lo specchio di ciò che accade in tutto il territorio: la vendemmia è entrata nella fase decisiva, con i vigneti che ogni giorno si riempiono di cassette e di mani al lavoro.
Frammenti di vendemmia 2025 La vendemmia 2025 è entrata nel vivo Abbiamo già portato in cantina il Souvignier Gris e il Bronner, destinati al Bianco Del Fondato e alle basi spumante. È stato poi vendemmiato il Merlot per i vini rossi e per il vino passito.
La vendemmia nel vivo: "È un'ottima annata, ma i consumi sono in calo" - Umberto Gagliardi, al timone di Vini Gagliardi e presidente dell'Associazione Produttori Verdicchio di Matelica, comincerà questo ...