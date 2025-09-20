La vendemmia 2025 promette un’ottima annata | al Sud la migliore resa
Dopo due annate complicate, segnate da volumi ridotti e da una crescente incertezza legata al clima e ai mercati, le stime di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini (UIV) annunciano un’ ottima annata per la vendemmia del 2025. Con 47,4 milioni di ettolitri previsti, +8% rispetto al 2024, il dato riporta la produzione in linea con la media del quinquennio (+2% sulla media 2020-2024). Un risultato che conferma l’Italia come leader mondiale nella produzione vitivinicola, davanti a Francia (37,4 milioni di ettolitri) e Spagna (36,8 milioni). Perché il 2025 potrebbe essere una buona annata. Se la quantità torna a crescere, la vera buona notizia riguarda la qualità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
