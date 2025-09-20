La Valdichiana e la formazione di un’identità con Pietro Leopoldo di Lorena
Arezzo, 20 settembre 2025 – Una conferenza, tre trekking e interventi didattici rivolti alle classi quarte e quinte della scuola primaria di Civitella in Val di Chiana: sono queste le attività che il progetto “Sentieri in Comune” metterà in atto tra settembre e dicembre 2025. Il prossimo 27 settembre alle ore 15:30, presso la sala consiliare del Comune di Civitella in Val di Chiana, sarà inaugurata l’iniziativa ideata da Sentieri in Comune APS e cofinanziata dalla Regione Toscana. Il convegno sarà presieduto dai docenti Ivo Biagianti e Marco Mearini, che illustreranno la storia e le trasformazioni della Valdichiana, con particolare attenzione ai processi che hanno contribuito alla formazione dell’identità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
