Un velo di dolore e incredulità avvolge le città di Loreto e Recanati. La notizia della morte della piccola Rebecca Scipioni, di appena un anno, ha scosso profondamente le due comunità dove vivono i nonni e da dove i genitori, Emanuele e Ilaria, sono originari. Una tragedia che lascia senza parole e che, in queste ore, stringe in un unico abbraccio parenti, amici e semplici conoscenti. Rebecca era stata ricoverata d'urgenza a Torrette dopo l'incidente avvenuto sabato scorso a Recanati. Nonostante le cure e la speranza che aveva accompagnato ogni giornata, il suo cuoricino ha smesso di battere martedì scorso.

La tragedia della piccola Rebecca. Due città nel dolore per l'ultimo saluto. Il papà indagato per omicidio stradale