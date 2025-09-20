La tragedia della piccola Rebecca Due città nel dolore per l’ultimo saluto Il papà indagato per omicidio stradale
Un velo di dolore e incredulità avvolge le città di Loreto e Recanati. La notizia della morte della piccola Rebecca Scipioni, di appena un anno, ha scosso profondamente le due comunità dove vivono i nonni e da dove i genitori, Emanuele e Ilaria, sono originari. Una tragedia che lascia senza parole e che, in queste ore, stringe in un unico abbraccio parenti, amici e semplici conoscenti. Rebecca era stata ricoverata d’urgenza a Torrette dopo l’incidente avvenuto sabato scorso a Recanati. Nonostante le cure e la speranza che aveva accompagnato ogni giornata, il suo cuoricino ha smesso di battere martedì scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
