La terra trema in Umbria scossa di magnitudo 3.8 vicino Massa Martana

AGI - Una scossa di terremoto, intorno alle 23,11, di magnitudo 3.8 è stata registrata in Umbria, a un chilometro a nord est da Massa Martana (Perugia). È quanto riporta il sito di Ingv. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La terra trema in Umbria, scossa di magnitudo 3.8 vicino Massa Martana

