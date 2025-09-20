La terra trema in Umbria scossa di magnitudo 3.8 vicino Massa Martana

20 set 2025

AGI -  Una scossa di terremoto, intorno alle 23,11, di magnitudo 3.8 è stata registrata in Umbria, a un chilometro a nord est da Massa Martana (Perugia). È quanto riporta il sito di Ingv.       . 🔗 Leggi su Agi.it

