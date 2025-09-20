La Ternana ci crede | con la Torres punta al tris

Le Fere cercano il tris dopo le vittorie con Rimini e Carpi. La Torres è reduce da due sconfitte e un pareggio, ma è squadra che può lottare per le posizioni alte. "Banco di prova importante – spiega alla vigilia l’allenatore Fabio Liverani – su un campo sempre difficile e contro una squadra allenata da un mio ex compagno e amico di cui conosco le qualità. Dovremo fare una partita seria e vivremo momenti di difficoltà in cui capiremo il nostro stato di forma". Sulle tre partite in otto giorni, il tecnico rossoverde spiega. "Potrà avere delle opportunità anche chi ha finora giocato meno. Con il diesse abbiamo voluto creare coppie in ogni ruolo, per alzare l’asticella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

