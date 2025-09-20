La svolta di Guerini | Il progetto con Bonaccini è fallito Ora dialettica con Elly Schlein
Si è spenta l'Energia (popolare) ma si accende Lorenzo Guerini. Lo pensa, a voce alta, vicino al suo lume. Senza rancori, drammi, conflitti. Pensa che l'.
La svolta di Guerini: Il progetto con Bonaccini è fallito. Ora dialettica con Elly Schlein.
La svolta di Guerini: Il progetto con Bonaccini "è fallito". Ora "dialettica" con Elly Schlein - L'ex ministro della Difesa si allontana da Stefano Bonaccini (progetto "sfiorito") contesta la gestione del partito, l'assenza di un responsabile enti locali, e parla di "organizzare un pensiero all'i ...
Pd: Bonaccini, 'unico obiettivo che conta è battere Meloni tra due anni' - Discuteremo delle cose che vanno e quelle che magari andrebbero corrette o migliorate nel partito, dopo le regionali".