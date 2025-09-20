La Striscia di Gaza diventa il pretesto per paralizzare il Paese
Bloccare l’Italia contro la guerra a Gaza. Dopo la mobilitazione di venerdì promossa dalla Cgil, lunedì è il turno dei sindacati di base, cui si uniranno sigle antagoniste, collettivi e anche associazioni di palestinesi. E, così, quello che accade nella Striscia diventa il gancio per paralizzare il Paese. Anche se l’unità sindacale è frantumata dalle prese di posizione di Uil e Cisl, che hanno scelto di lanciare delle raccolte di fondi per i civili palestinesi, senza seguire Maurizio Landini sulla linea dura. Se gli scioperi del 19 settembre non hanno però bloccato i servizi essenziali, l’iniziativa di lunedì coinvolgerà una serie di settori cruciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”
MONFALCONE - La manifestazione si snoda pacificamente tra le vie della città. Si uniscono anche dalla comunità bengalese. Il Porticciolo ribattezzato 'Molo Striscia di Gaza'.
Almeno 29 persone sono state uccise dalla mattina in tutta la Striscia di Gaza durante gli attacchi israeliani
Gaza brucia: cosa sta accadendo nella Striscia; Merz: Le critiche a Israele in Germania sono un pretesto per l'odio verso gli ebrei; Memoria, oblio e responsabilità: la povertà culturale davanti al dramma israelo-palestinese.
Gaza, "bombe di Israele vicine agli ospedali, 83 morti dall'alba". Hamas: "Con l'occupazione Israele non avrà indietro gli ostaggi, né vivi né morti" - Un missile balistico lanciato poco fa dagli Houthi nello Yemen verso Israele è stato intercettato dalle difese aeree.