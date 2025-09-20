la striscia di gaza diventa il pretesto per paralizzare il paese

Bloccare l’Italia contro la guerra a Gaza. Dopo la mobilitazione di venerdì promossa dalla Cgil, lunedì è il turno dei sindacati di base, cui si uniranno sigle antagoniste, collettivi e anche associazioni di palestinesi. E, così, quello che accade nella Striscia diventa il gancio per paralizzare il Paese. Anche se l’unità sindacale è frantumata dalle prese di posizione di Uil e Cisl, che hanno scelto di lanciare delle raccolte di fondi per i civili palestinesi, senza seguire Maurizio Landini sulla linea dura. Se gli scioperi del 19 settembre non hanno però bloccato i servizi essenziali, l’iniziativa di lunedì coinvolgerà una serie di settori cruciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

