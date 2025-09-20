LA STORIA Ha origini antichissime sbocciò negli anni ’60

Il Badminton affonda le radici nel I secolo a.C. Un gioco cinese in cui si usavano volani e rudimentali racchette divenne molto popolare, iniziando a diffondersi verso il Giappone, l’India, il vecchio Siam, la Sumeria fino toccare la Grecia e poi arrivare in Inghilterra. Il ’volano’ acquisisce dignità di disciplina sportiva nel 1860, in un castello inglese, ’Badminton House’, luogo da cui la disciplina prende il nome e vengono codificate le regole. Nel 1934 viene fondata l’International Badminton Federation (IBF). In Italia fa le prime apparizioni negli anni ‘40. Riccardo Simonetti crea una Federazione Italiana (1960 - 1966) che si affilia all’IBF. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

