La storia fantastica Robin Wright è convinta che non ci sarà mai un sequel | Saremo tutti in sedia a rotelle

La star di Forrest Gump non crede che verrà mai realizzato un seguito al cult fantastico di Rob Reiner uscito al cinema nel 1987. Robin Wright è stata una delle ospiti principali del Monte-Carlo Television Festival e nel corso delle varie interviste è stata interpellata sulla possibilità di vedere in futuro un sequel de La storia fantastica. Il film di Rob Reiner del 1987 è uno dei più famosi nella carriera dell'attrice, che venne lanciata proprio dal ruolo di Bottondoro al fianco di Cary Elwes. Robin Wright dubbiosa sulla possibilità di vedere un sequel de La storia fantastica "Qualche tempo dopo aver superato il traguardo dei 30 anni" spiega Wright "il cast fece una chiamata su Zoom, e un paio di attori dissero: "Ci . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La storia fantastica, Robin Wright è convinta che non ci sarà mai un sequel: "Saremo tutti in sedia a rotelle"

In questa notizia si parla di: storia - fantastica

Le scene di combattimento ne la storia fantastica, classifica completa

“Quando ho avuto il cancro mia moglie è stata fantastica, ora voglio il divorzio ma come posso dirglielo dopo quel che ha fatto per me?”: la storia riportata dal Mirror

La storia vera di Nata per me: la fantastica vita di Luca Trapanese e Alba

Sciabaca. . Sciabaca 2025 - La fantastica storia geologica della Calabria con Gino Mirocle Crisci 19 Settembre 2025 - ore 18:00 Officina della Cultura e della Creatività Soveria Mannelli (CZ) Vai su Facebook

La storia fantastica, Robin Wright è convinta che non ci sarà mai un sequel: Saremo tutti in sedia a rotelle; Dossier: La Storia Fantastica di Rob Reiner, un insolito fantasy senza tempo; È una «Storia fantastica» sempre attuale.

La storia fantastica, Robin Wright è convinta che non ci sarà mai un sequel: "Saremo tutti in sedia a rotelle" - La star di Forrest Gump non crede che verrà mai realizzato un seguito al cult fantastico di Rob Reiner uscito al cinema nel 1987. Riporta movieplayer.it

La fidanzata: la regia di Robin Wright in 3 scelte cruciali (e vincenti) - Ma quali sono state le scelte più astute della regista Robin Wright, che intepreta anche la glaciale Laura nella serie TV La fidanzata? Secondo cinematographe.it