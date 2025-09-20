La stagione estiva di Jesolo chiude in positivo Fino a domenica aperto il 90% degli alberghi

Il buon andamento meteorologico sta facendo proseguire la stagione balneare di Jesolo. Fino a domani, domenica 21 settembre, sono 250 le strutture alberghiere ancora attive lungo la costa, numero corrispondente a circa il 90% delle attività. Positivo il dato dell'occupazione, pari all'80%, in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

