La stagione estiva di Jesolo chiude in positivo Fino a domenica aperto il 90% degli alberghi
Il buon andamento meteorologico sta facendo proseguire la stagione balneare di Jesolo. Fino a domani, domenica 21 settembre, sono 250 le strutture alberghiere ancora attive lungo la costa, numero corrispondente a circa il 90% delle attività. Positivo il dato dell'occupazione, pari all'80%, in.
Jesolo, spiaggia ancora affollata: i bagnini rinviano il 'congedo' di una settimana - Un’altra settimana di servizio di salvataggio in mare: Jesolo Turismo “allunga” la stagione. Secondo ilgazzettino.it