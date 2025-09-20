La nuova stagione della Ristopro Fabriano si apre con idee chiare, progettualità solida e un obiettivo ben definito di rimanere in serie B e tornare a essere protagonisti, con una squadra competitiva ma costruita nel pieno rispetto della sostenibilità economica. Un principio guida che ha ispirato tutta la fase di composizione del roster all’insegna dell’equilibrio tra esperienza e gioventù, talento e lavoro di squadra. I pilastri: Centanni, Dri e Ponziani Il cuore del progetto sarà ancora una volta rappresentato da tre colonne portanti, veri e propri leader in grado di indicare la via: Simone Centanni, Filiberto Dri e Riziero Ponziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stagione delle bandiere. Sulle spalle di Centanni