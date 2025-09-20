La staffetta azzurra 4×100 fuori Jacobs furioso | Mai vista una cosa così Le immagini sul contatto proibito | l’Italia fa ricorso – Il video

Open.online | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno i giudici di gara a decidere il destino degli azzurri della staffetta ai Mondiali di Tokyo. Il quartetto è stato eliminato con il sesto tempo in batteria. Ma l’Italia ha presentato ricorso per via di un contatto contestato tra un atleta del Sudafrica e Marcell Jacobs nella seconda frazione. Dopo la delusione della gara individuale, il campione olimpionico era sceso in pista con il team azzurro senza Riccardo Tortu. A Jacobs stavolta era stata assegnata la seconda frazione, non quella finale come in passato. A completare il quartetto azzurro ci sono Desalu, Petta e Melluzzo. Che cosa è successo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: staffetta - azzurra

Samuele Ceccarelli ci riprova a Madrid. La staffetta azzurra punta alla medaglia d’oro

Europei Pattinaggio Corsa, oro Italia con la staffetta azzurra

Staffetta azzurra della 4x100sl d’argento ai Mondiali di Singapore. Finale per Martinenghi e Viberti

Vittoria Fontana si infortuna ai Mondiali 4×100 fuori in batteria Duello Giamaica-USA?.

staffetta azzurra 4215100 fuoriJacobs si scontra con un avversario, staffetta azzurra fuori dalla finale: cosa è successo - Poca fortuna anche per le azzurre della 4x100 con l'infortunio in prima frazione di Vittoria Fontana, costretta quasi a fermarsi in curva per un problema alla ... Scrive repubblica.it

staffetta azzurra 4215100 fuoriEliminazione col giallo per Jacobs e la staffetta 4x100: ecco cosa è successo - Al momento del cambio Jacobs è stato toccato con un piede dall'atleta sudafricano, tanto da scivolare al momento della partenza. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Staffetta Azzurra 4215100 Fuori