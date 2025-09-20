La staffetta azzurra 4×100 fuori Jacobs furioso | Mai vista una cosa così Le immagini sul contatto proibito | l’Italia fa ricorso – Il video
Saranno i giudici di gara a decidere il destino degli azzurri della staffetta ai Mondiali di Tokyo. Il quartetto è stato eliminato con il sesto tempo in batteria. Ma l’Italia ha presentato ricorso per via di un contatto contestato tra un atleta del Sudafrica e Marcell Jacobs nella seconda frazione. Dopo la delusione della gara individuale, il campione olimpionico era sceso in pista con il team azzurro senza Riccardo Tortu. A Jacobs stavolta era stata assegnata la seconda frazione, non quella finale come in passato. A completare il quartetto azzurro ci sono Desalu, Petta e Melluzzo. Che cosa è successo. 🔗 Leggi su Open.online
