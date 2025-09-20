La sindaca di Brescia Laura Castelletti contro ProVita | parte la querela per diffamazione

Brescia, 20 settembre 2025 – ”Pur di gratificare il movimento Lgbt mette nero su bianco una bugia esistenziale: nessuno nasce da due donne ”. Così scriveva, il 22 luglio, Jacopo Coghe di ProVita, mettendolo nero su bianco a poche ore dalla prima iscrizione, nel registro delle nascite dello Stato Civile, dell’atto di riconoscimento da parte della madre intenzionale di una bimba, già riconosciuto alla nascita dalla madre biologica. Ad officiare la cerimonia, la prima in città, era stata la sindaca Laura Castelletti, con l’assessora Anna Frattini: alla base, la sentenza della Corte Costituzionale di maggio, secondo cui è “incostituzionale vietare alla madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all’estero”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

