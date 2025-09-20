' La simbologia di Lestrange' una mostra personale inaugura alla Delizia Estense
La Delizia Estense del Belriguardo apre domenica 28 settembre, con uno spazio espositivo dedicato alla mostra di Eleonora Lestrange, dal titolo 'La simbologia di Lestrange'. Per l'occasione, una pubblicazione contiene oltre alla nota introduttiva della critica Maria Teresa Beretta, i testi di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: simbologia - lestrange
