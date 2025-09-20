La sfida social e poi lo scontro tra le due moto | morti due giovani di 16 e 17 anni in un parcheggio di Pisa

Stavano effettuando alcune evoluzioni acrobatiche con le loro moto quando si sono scontrati frontalmente. Ci sarebbe una sfida social dietro all’incidente nel quale hanno perso la vita due giovani: Jacopo Gambini, di 17 anni, e Leonardo Renzoni, di 16 anni. Lo scontro risale al pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Pisa, in un parcheggio a 300 metri dall’Ikea alla periferia sud di Pisa. I due giovani erano appassionati di motori, di motociclette in particolare: i loro profili social sono pieni di foto e video che documentano la loro passioni. Ad un certo punto, per cause che dovranno essere chiarite dagli inquirenti della procura dei minori di Firenze, si sonno sono scontrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

