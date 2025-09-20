La sfida social e poi lo scontro tra le due moto | morti due giovani di 16 e 17 anni in un parcheggio di Pisa
Stavano effettuando alcune evoluzioni acrobatiche con le loro moto quando si sono scontrati frontalmente. Ci sarebbe una sfida social dietro all’incidente nel quale hanno perso la vita due giovani: Jacopo Gambini, di 17 anni, e Leonardo Renzoni, di 16 anni. Lo scontro risale al pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Pisa, in un parcheggio a 300 metri dall’Ikea alla periferia sud di Pisa. I due giovani erano appassionati di motori, di motociclette in particolare: i loro profili social sono pieni di foto e video che documentano la loro passioni. Ad un certo punto, per cause che dovranno essere chiarite dagli inquirenti della procura dei minori di Firenze, si sonno sono scontrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sfida - social
Gregoraci vs Fiordelisi Sfida al Veleno: il triangolo amoroso infiamma i social
Dodicenne muore per soffocamento dopo una sfida sui social. Cos’è la “blackout challenge”, nota anche come “choking game” o “sfida dello svenimento”
Attenti a questo trend: l'ultima folle sfida dei social che può costare cara alla pelle
Lo YouTuber si fa colpire dall’ex campione dei pesi massimi per una sfida social - facebook.com Vai su Facebook
Scontro frontale tra moto a Pisa, morti due ragazzi di 16 e 17 anni; Sfida mortale in moto al parcheggio Ikea: a Pisa perdono la vita due minorenni; In due giocavano a fingere di farsi investire dalle auto: la bravata di Gardone Riviera ricostruita dai carabinieri.
La sfida in moto nel parcheggio a Pisa, morti due ragazzini di 16 e 17 anni: scontro durante le acrobazie - Una gara a chi faceva l'acrobazia più rischiosa rigorosamente ripresa dalle telecamere per acchiappare like sui social. Scrive gazzettadelsud.it
Leonardo Renzoni e Jacopo Gambini, i due amici morti in un incidente a Pisa: l'ipotesi dello scontro frontale tra moto durante una sfida - È finito in tragedia lo scontro frontale tra due moto avvenuto mercoledì pomeriggio a Pisa: dopo ... Segnala ilmessaggero.it