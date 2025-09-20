La scuola all' ospedale Perrino | un ponte tra i diritti alla salute e all' istruzione
Proseguono le attività del servizio di Scuola in ospedale (Sio) nell’ospedale Perrino, un progetto che coniuga cura e istruzione per i bambini e i ragazzi ricoverati, garantendo loro continuità educativa durante il periodo di degenza.L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ufficio scolastico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: scuola - ospedale
