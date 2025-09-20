La scrittrice Rooney | Sostengo i palestinesi a Londra rischio l’arresto

Quotidiano.net | 20 set 2025

Londra, 20 settembre 2025 – La celebre scrittrice irlandese Sally Rooney ha annullato tutti gli impegni nel Regno Unito perché sostiene di rischiare l’arresto. Questo a causa del suo sostegno a Palestine Action, un’organizzazione dichiaratamente non violenta ma messa fuori legge in base a una severa normativa antiterrorismo. L’autrice di ‘Persone normali’ e ‘Dove sei, mondo bello’ era attesa a Londra per ricevere lo Sky Arts Award per il suo ultimo libro ‘Intermezzo’, ma ha inviato al suo posto Alex Bowler, direttore della casa editrice Faber & Faber, che ha letto un messaggio.  È l’ultimo capitolo di una vicenda iniziata mesi fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

