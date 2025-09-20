La sconfitta in Coppa Italia della Jesina contro l’Osimana porta all’esonero di mister Malavenda
Gol ed emozioni nel mercoledì di Coppa Italia in Eccellenza e Promozione, con partite terminate anche ai rigori. Come quella in notturna tra Vigor Castelfidardo e Portuali Ancona (Promozione): vince la Vigor 7-6 (dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, reti di Gioacchini e Carignani per gli ospiti, per i locali gol di Ballarini e Kurti). Nella lotteria dei rigori Vigor infallibile, i Portuali no. La Vigor sfiderà negli ottavi la Castelfrettese (andata il 15 ottobre al Fioretti, ritorno il 29 a Castelfidardo). L’altra sfida di Promozione che riguarderà le nostre squadre agli ottavi sarà quella tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Ostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
