La sconfitta in Coppa Italia della Jesina contro l’Osimana porta all’esonero di mister Malavenda

Gol ed emozioni nel mercoledì di Coppa Italia in Eccellenza e Promozione, con partite terminate anche ai rigori. Come quella in notturna tra Vigor Castelfidardo e Portuali Ancona (Promozione): vince la Vigor 7-6 (dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, reti di Gioacchini e Carignani per gli ospiti, per i locali gol di Ballarini e Kurti). Nella lotteria dei rigori Vigor infallibile, i Portuali no. La Vigor sfiderà negli ottavi la Castelfrettese (andata il 15 ottobre al Fioretti, ritorno il 29 a Castelfidardo). L’altra sfida di Promozione che riguarderà le nostre squadre agli ottavi sarà quella tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Ostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sconfitta coppa italia jesinaDerby al cardiopalma: Fabriano Cerreto sorpassa la Jesina - Fabriano Cerreto, derby vittorioso e Jesina in affanno Il derby della prima giornata di Eccellenza premia il Fabriano Cerreto che ne vince un altro dopo quello di Coppa Italia contro il Matelica. Come scrive youtvrs.it

