La santificazione di Riina dimostra che la mafia esiste ancora oggi
Negli ultimi anni abbiamo visto spuntare come funghi sotto la pioggia vagonate di podcast, alcuni intrattenenti, divulgativi e interessanti, altri che ti chiedi: ma perché? Chi lo guarda? Altri ancora, i peggiori, sono quelli di cui vi parlerò oggi, che fanno più danni che altro. Oggi vi parlerò della puntata 17 del podcast “Lo Sperone”, che fortunatamente, dopo vagonate di critiche, è stata rimossa, ma non abbastanza in fretta da non essere stata ricondivisa da altre pagine online. In questa puntata vediamo due conduttori intervistare il figlio di Riina, esatto quel Riina. Giuseppe Salvatore Riina è lì in qualità di figlio di Totò Riina, boss di Cosa Nostra, ma non per fare sensibilizzazione sulla mafia, non per prendere le distanze e criticare il padre, no. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: santificazione - riina
La santificazione di Riina dimostra che la mafia esiste ancora oggi.
La santificazione di Riina dimostra che la mafia esiste ancora oggi - Un podcast intervista il figlio di Totò Riina, che passa tutta la puntata a difenderlo e dipingerlo come un santo: tutto quello che non va ... Riporta 361magazine.com
Totò Riina, la delirante intervista al figlio: “Era un uomo onesto. Non c'entra con la strage di Capaci” - Un’intervista destinata a far discutere quella rilasciata da Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss di Cosa nostra Totò Riina, al ... Scrive iltempo.it