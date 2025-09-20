La Sanità del futuro | a Presadiretta l’inchiesta sulla medicina tra innovazione e rischi di nuove disparità – L’anteprima

Questa settimana PresaDiretta si occupa di sanità con l’inchiesta La Sanità del futuro in onda domenica 21 settembre, alle 20.30 su Rai 3. Mentre Aspettando PresaDiretta è dedicata ai Centri di permanenza per il rimpatrio per migranti irregolari. Entro marzo 2026, tutti i cittadini italiani dovrebbero avere a disposizione il Fascicolo sanitario elettronico, un punto unico di accesso digitale alla propria storia clinica, dove conservare, consultare e condividere con il medico curante tutta la documentazione relativa alla propria salute: referti, analisi, prescrizioni farmaceutiche o specialistiche, verbali di pronto soccorso, certificati vaccinali, caricati entro 5 giorni dalla prestazione, ovunque sia essa stata erogata, presso strutture pubbliche, convenzionate o private, e su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

