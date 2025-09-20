La sanità che vorremmo in Toscana il ministro della salute Schillaci ospite ad Arezzo
Il ministro della salute arriva in città. Lunedì 22 settembre, dalle ore 17 all'Hotel Minerva di Arezzo, Orazio Schillaci interverrà al convegno dal titolo "La sanità che vorremmo in Toscana". L'incontro sarà aperto al pubblico.Un’occasione di confronto e di ascolto dedicata al futuro del sistema. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: sanit - vorremmo
Alla Fondazione Gusmini di Vertova il racconto di un ex operaio diventato operatore sanitario dopo aver curato la madre: «Chiunque vorrebbe essere trattato così». Vai su Facebook
Sanità | il ministro Schillaci ad Arezzo per il convegno La sanità che vorremmo in Toscana.
Sanità: il ministro Schillaci ad Arezzo per il convegno “La sanità che vorremmo in Toscana” - Lunedì 22 settembre, ad Arezzo, si terrà un importante appuntamento con il ministro della Salute Orazio Schillaci, che interverrà al convegno dal titolo “La sanità che vorremmo in Toscana”. Segnala lanazione.it
Vaccini, la Toscana scrive al ministro: «Fuori i no vax dalla commissione» - Parte dalla Regione Toscana l’iniziativa politica per rivedere la composizione del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni del Ministero della Salute, rinnovato dal ministro Schillaci ... Da corrierefiorentino.corriere.it