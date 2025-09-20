La salute prima del traguardo | Palmisano si ferma nella 20 km iridata

Bastano pochi metri per trasformare un sogno mondiale in un gesto di coscienza. Nel pomeriggio rovente dei 20 chilometri, Antonella Palmisano si è fermata a metà gara, consegnando agli spettatori una lezione di lealtà sportiva. Una scelta dettata dall’onestà verso se stessi All’altezza del dodicesimo chilometro, quando il circuito giapponese sembrava allungarsi all’infinito sotto il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la salute prima del traguardo palmisano si ferma nella 20 km iridata

Splendida Antonella Palmisano: è medaglia nella marcia ai Mondiali di Tokyo; Atletica, Palmisano: “Sono finalmente guarita, arrivare all’Olimpico sarà una sensazione fantastica”; Olimpiadi 2024, l’Italia vince il bronzo nell’inseguimento a squadre maschile.

