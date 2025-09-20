La Russa | Premierato entro la fine della legislatura è la riforma delle riforme

“Credo che entro la fine della legislatura potrà arrivare la riforma del premierato. Quella è la riforma delle riforme, la più importante da fare perché significa dare ai cittadini la possibilità e la certezza di scegliere e non magari prima votare e poi trovarsi un governo di ammucchiate che mettono insieme chi fino al giorno prima se n’è detto di tutti i colori”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto in apertura dell’evento ‘Portofino Talk’, organizzato da Philia Associates e Comune di Portofino che si è svolto nel borgo ligure. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Russa: “Premierato entro la fine della legislatura, è la riforma delle riforme”

Alla festa nazionale dell’Udc Giorgia Meloni ha usato il caso Kirk per denunciare il ritorno della violenza politica e accusare la sinistra di doppi standard Nel suo intervento ha difeso la propria coerenza e rilanciato le priorità di governo su premierato e giustizia Vai su Facebook

