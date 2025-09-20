«Non possiamo sottovalutare i presupposti di ciò che sta succedendo a Gaza» ovvero «quando terroristi armati sono sbucati da sottoterra uccidendo e sequestrando cittadini innocenti. Però sarebbe bastato che Hamas avesse restituito gli ostaggi, i vivi e i morti, e Israele non avrebbe avuto più alibi per continuare la guerra». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo all'apertura di Portofino Talk- Una piazzetta sul mondo, organizzato da Philia Associates. Si tratta della prima edizione di un workshop di respiro nazionale e internazionale che ha l'ambizione di trasformare la perla del Tigullio in un hub di confronto tra istituzioni, imprese, cultura e società civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Russa: Gaza doveva restituire gli ostaggi